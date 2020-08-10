 طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في ثامن أيام الدور الأول 

أدى 715 ألف و960 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات، والثلاث سنوات، صباح اليوم، الامتحان في 188 مادة فترة أولى، و4 مواد فترة ثانية، في ثامن أيام الامتحانات التحريرية الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 16 حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "الجيزة - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - أسوان"، وجرى ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.