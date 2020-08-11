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يسرا: ليس هناك ما يمكن أن يصف وجعي على بيروت

كتب:

ياسمين محمود
12:20 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
يسرا

يسرا

أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تضامنها وحزنها على الشعب اللبناني.

وكتبت يسرا عبر تويتر "مفيش حاجة ممكن توصف حجم الوجع اللي فقلبي على بلدي التاني بيروت.. المشاهد اللي فالفيديو ده لمست قلبي.. بدعي ربنا إنه يحفظ ويحمي ⁧‫لبنان ‬⁩ويداوي قلب شعبها، ويقف ضد أي هجوم بيحاول يهدم جمالها وجمال أهلها.. قلبي مع أهل ⁧‫بيروت ‬⁩الجميلة.. ربنا ينصركم ويحميكم.

 

ووقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

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