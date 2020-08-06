يسرا أباظة: نشأت في بيت سياسي وتعلمت أن السياسة "لعبة خطرة"

أكدت الدكتورة يسرا أباظة، المرشحة لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب «مستقبل وطن»، ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، قطاع شرق الدلتا، أن ترشحها لانتخابات مجلس الشيوخ يحمّلها مسئولية كبيرة، لثقة عائلتها ومواطنى محافظة الشرقية فى تاريخها السياسى، وأضافت فى حوارها لـ«الوطن» أنها ستخوض تحدياً قوياً، لإثبات أن المرأة تستطيع أن تنجح فى جميع المجالات، مشيرة إلى أن المقارنة بينها وبين والدها، أحمد فؤاد أباظة، ظالمة، لأن تاريخه السياسى يمتد لأكثر من 40 عاماً.

ما السبب وراء ترشحك لعضوية مجلس الشيوخ؟

- أرى أن مجلس الشيوخ مناسب لشخصيتى، وبعيداً عن العمل العام، سيكون هناك جزءاً من تخصصى، حيث إننى سأصبح فى وضع نيابى يسمح لى بمناقشة قوانين خاصة بالمرأة، مع متخصصين فى المجال، فمجلس الشيوخ يضم خبراء من جميع التخصصات، وأنا لم أصل إلى أن أكون خبيرة فى مجالى، لكن لدىّ قدراً من الخبرة أستطيع تطويره وأستفيد من أعضاء المجلس.

كيف ترين المسئولية الملقاة على عاتقك؟

- فكرة الترشح من الأساس حمّلتنى مسئولية كبيرة، وأدعو الله أن أكون على قدر هذه المسئولية، فأنا من بيت سياسى وأعرف مدى ما يحمله الترشح أو خوض الانتخابات، وسأبذل قصارى جهدى ودائماً أنا على يقين بـ«أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل»، وهذه الآية الكريمة أضعها أمامى دائماً، فأنا أجتهد وأترك التوفيق على المولى عز وجل، حتى أكون عند حسن ظن عائلتى والناخبين.

ما الدرس الذى تعلمتِه من والدك النائب أحمد فؤاد أباظة؟

- تعلمت من والدى الكثير، فهو ليس مثلى الأعلى فقط، بل نتشابه فى التركيبة والشخصية، وأنا أحاول أن أصل إلى مستوى الصبر الذى يتحلى به، فهو صبور جداً ومتحامل على نفسه، وتعلمت منه أن السياسة لعبة خطرة، ورأيت كيف يتفق المختلفون على مصلحة البلد، رغم الاختلاف الفكرى والحزبى، لكن مصلحة البلد فى المقام الأول، وهذا ما رأيته فى مواقف عديدة له، تعلمت من البيت السياسى، أنك مهما قمت بالعمل للناس، فهذا ليس فضلاً منك، بل هذا كرم من الله لك أن وهبك المنصب لقضاء حوائج الناس وأنه سخر لذلك، ودائماً ما كنت أعترض على عمله لفترات طويلة جداً طوال اليوم، وأقول له هذا يكفى لأنه سطر تاريخاً كبيراً طيلة 40 عاماً من ممارسته العمل السياسى، ونحن كأبنائه نحتاج إليه، لكن نرى حب الناس له وحبه للناس ونتأكد من وجهة نظره، حيث دائماً يقول: «أنا متعتى فى الحياة خدمة الناس»، والمقارنة دائماً بينى وبينه ستكون ظالمة.

ما مدى تأثير خبراتك على أدائك فى المجلس؟

- بالفعل هذه الخبرات أثرت فى، حيث إننى نشأت فى بيت سياسى، كنت صغيرة جداً فى السن حينما دخلت مجلس محلى المحافظة بالانتخاب عام 2008، وتوليت منصب رئيس لجنة حماية المستهلك على رأس قامات كبيرة جميعهم من الرجال، وهذا أثر بشكل كبير فى شخصيتى من حيث التعامل مع جميع الشخصيات، واكتسبت خبرة وقوة وجرأة على المواجهة والمناقشة والوصول إلى وجهة نظر يُتفق عليها وتتسم بالاحترام.

دور المرأة

القائمة الوطنية «من أجل مصر»، تضم أساتذة فى الجامعة وشخصيات عاقلة ومتزنة، والمرأة سيكون لها دور فعال فى مجلس الشيوخ، لأن العدد ليس قليلاً، ومن الممكن تصنيفها حسب المجال الذى تعمل به داخل المجلس، والنائبات سيكون لديهن العديد من الطلبات فيما يخص المرأة المصرية، فهناك قوانين كثيرة ستعدل وتناقش وتطرح أيضاً مثل قوانين الرؤية والحضانة.