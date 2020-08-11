نادية مصطفى تنتقد أحمد فلوكس: العيب عليك إنت يا فنان

أعلنت الفنانة نادية مصطفى غضبها من هجوم أحمد فلوكس على الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بعد نعي الأخير لليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وكتبت نادية عبر فيسبوك "النهارده شفت فيسبوك بينعى اليوتيوبر مصطفى حفناوى الله يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته.. وبجد معرفوش ومش عيب إنى أول مرة أسمع عنه وأكيد موت الشباب بيوجع قلب أى إنسان حقيقى وأما أقول معرفوش واترحم عليه وأقول موته وجعنى مش عيب ولا لقطة باخدها والعيب عليك انت يا فنان.. لأنك انت اللى عايز تاخد اللقطة مش هانى شاكر والمشهد اللى انت عملته أوڤر أوى ومنتهى الاستفزاز ملحوظة.. مصطفى حفناوى مش عضو فى نقابة المهن الموسيقية فإيه دخل هانى شاكر !!!! ولا هو عضو فى نقابة المهن التمثيلية وكان عايز يمثل ماساعدتوش حضرتك ليه".

وفتح الفنان أحمد فلوكس النار على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ونشر فيديو يهاجمه بسبب نعيه "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، بعد إصابته بجلطة في المخ.

وقال فلوكس في الفيديو الذى نشره، إن شاكر أحب أن يخطف الأضواء، مؤكدا أنه لم يساعده أثناء مرضه، ولم يزره مثلما فعل الفنان تامر حسني، الذى ذهب إليه فى المستشفى للاطمئنان عليه.

وهاجم جموع الفنانين الذين نعوه، قائلا: إنهم مدعون ويبحثون عن الشهرة فقط، ولم يفعلوا أي شيء للراحل.