 532 لجنة انتخابية لاستقبال مليون و875 ألف ناخب في "الشيوخ" ببني سويف

تستعد 532 لجنة انتخابية داخل 481 مقرا انتخابيا بمراكز محافظة بني سويف السبع، في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال مليون و875 ألف ناخب، في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها على مدار اليوم وغدا.

ويتنافس 23 مرشحا على المقاعد الفردية الثلاث المخصصة للمحافظة، بينهم 15 مرشحا مستقلا و8 مرشحين لأحزاب مستقبل وطن، صوت الشعب، حماة الوطن، النور، الحركة الوطنية، "نظام الفردي" بالإضافة إلى القائمة الوطنية من اجل مصر والتي لم تتقدم امامها اي قوائم بنظام القائمة.

وأتمت محافظة بني سويف استعدادها للانتخابات والتي تضمنت توفير أماكن الانتظار وعمل المظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس، ضمن إجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، وتكثيف أعمال النظافة ومنع أي إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

كما شملت الاستعدادت توافر الإجراءات الاحترازية واالتدابير الوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بجميع اللجان الانتخابية والمقرات، للحفاظ على صحة وسلامة كافة المشاركين في العملية الانتخابية من ناخبين ومشرفين على الانتخابات والقائمين على أعمال التأمين، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.