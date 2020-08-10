نائب محافظ بني سويف: العزوف عن المشاركة في الانتخابات يعتبر "خيانة"

كشف بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عن اكتمال استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلا "إن المحافظة أنهت عمليات تعقيم وتنظيف وتطهير لجان الانتخابات"، لافتا إلى أن عدد اللجان على مستوى المحافظة 481 مركزا انتخابيا، و832 لجنة فرعية، موزعة على 7 مراكز ومدن ببني سويف.

وأضاف "حبش"، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن محافظ بني سويف أجرى جولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، داعيًا المواطنين للتصويت بالانتخابات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين في المحافظة مليون و875 ألف ناخب، لافتا إلى أنه جرى توزيع عدد من البوابات الإلكترونية للتأمين وأخرى للتعقيم، ووضع علامات على الأرض للتباعد الاجتماعي لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونصح المواطنين بالنزول للانتخاب، قائلًا: "انزلوا شاركوا وصوتوا، سكوتكم مش صح، سكوتكم في التوقيت ده وفي الظروف اللي بتمر بها مصر يعتبر خيانة، لأن واجبكم النهاردة تجاه بلدكم لصد اللي بيحصل في البلد، سواء شايفين اللي بيحصل ده إيجابي أو سلبي أو موافق أو رافض له، لكن المطلوب إنكم تنزلوا تدلوا بصوتكم وتشاركوا".