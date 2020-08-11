محمود ياسين ينضم لـ"نادي شائعات الوفاة".. وأسرته تطالب بملاحقة قضائية

انضم الفنان القدير محمود ياسين إلى قائمة الفنانين ضحايا شائعات الموت خلال الفترة الأخيرة، ما جعل أسرته ترد بقوة على شائعة وفاته.

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين قد استعادت ذكرياتها مع والدها الفنان محمود ياسين، خلال فترة طفولتها، داعية له بالصحة والعافية.

ونشرت "رانيا"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدها وهو يحملها على ضهره، مُعلقة عليها: "أبويا حبيبي ربنا يخليك لينا، ولكل محبينك ويديك الصحة والعافية يا رب".

رانيا محمود ياسين عن شائعة وفاة والدها: تعبت من كتر السؤال

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، الشكر والتقدير لكل من اطمأن عن الحالة الصحية لوالدها الفنان القدير محمود ياسين، ووجهت عتابًا لكل من نشر شائعات بشأن وفاته قائلة: "قسمًا بالله العظيم.. لو فيه حاجة بعد الشر هنكتب على صفحاتنا أنا ومامتي وأخويا عمرو وجوزي محمد رياض".

وأضافت "ياسين"، خلال مقطع فيديو لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إحنا أول ناس هتكتب، سواء حاجة حلوة أو حاجة وحشة، أنا كتبت إمبارح 100 بوست محدش بص لهم، والناس كانت بتشير الشائعات فقط، أنا مضايقة من كتر الضغوط، ومنمتش من التليفونات".

وأوضحت أن إحدى الفتيات انتحلت شخصيتها، ودونت أن الفنان محمود ياسين في حالة حرجة ولا أحد يسأل عليه، قائلة: "ده جو بلدي أوي، أنا بالعكس تعبت من كتر السؤال على بابا، طول الوقت الناس بتسألني عليه، من زملائه ومن جمهوره حاجة فوق الوصف".

شهيرة عن شائعة وفاة محمود ياسين: "سيبكم من مواقع المتخلفين عقليا"

أما الفنانة شهيرة طمأنت الجمهور على صحة الفنان القدير محمود ياسين، بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية، بعض الشائعات، بين تدهور حالته الصحية ووفاته.

وكتبت شهيرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وربنا كله تمام والحمد لله، سيبكم من مواقع المتخلفين عقليًا، وبدعي عليهم تمام أوى، هتكسبوا ايه نسبة مشاهدة بالملايين، عشان تاكلوا من ورانا عيش، يا رب بالسم الهاري، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

شهيرة: سأتقدم ببلاغ للنيابة ضد مروجي شائعات وفاة محمود ياسين

وقالت الفنانة شهيرة، "هو بصحة جيدة وبخير وحالته مستقرة"، معلقة على انتشار شائعات وفاته بقولها: "مش فاهمة إيه اللي بيحصل، ده تهريج".

وتقدمت "شهيرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، ببلاغ للنائب العام، لملاحقة من يقوم بنشر الشائعات، "قضاء الله لسه مجاش، عاوزين مننا إيه؟".

وتابعت شهيرة: "لا أعلم سبب الحقد والغل لدى البعض من أجل التسارع على نشر الشائعات حول الفنانين ونشر أخبار وفاة الفنانين، مش لاقيين حد يردهم"، مؤكدة "هناك من ينشر الشائعات وناس كتير تواصلت معي لأن خبر وفاة محمود ياسين انتشر، وقلة الأدب وصلت للذروة إحنا بقينا ملطشة".

وطالبت الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بسرعة التقدم للنائب العام للتحقيق مع مروجي الشائعات، في وفاة الفنانين وآخرهم الفنان محمود ياسين، "الدنيا زادت عن حدها، احنا مش لاقيين حد يحمينا وبياكلوا عيش من ورانا".