أم تبكي بسبب نجلها: متفوق في الثانوي ومصاب بالتوحد ويرغب في فنون جميلة

حكت الصحفية نجاة عبدالرحمن، قصة نجاح نجلها في الثانوية العامة بمجموع يقترب من 98%، رغم معاناته من التوحد.

وقالت "عبدالرحمن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن نجلها واجه صعوبة في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، وأنه يطمح في دخول كلية فنون جميلة وعميد الكلية رحب به في اختبار القدرات لكنه أكد أنه يشفق عليه من المناهج نظرا لصعوبة التواصل معه، مضيفة "مسؤولو كلية الفنون الجميلة استقبلونا بشكل جيد لكن الكلية غير مؤهلة للتعامل مع مرضى التوحد، حتى لو ابني نجح في امتحان القدرات مش هيدخل وفقا لعميد الكلية لصعوبة المناهج على قدراته".

وأضافت "عبد الرحمن"، باكية: "نودي أولادنا أصحاب القدرات الخاصة فين، ندفنهم بالحياة، ليه ابني ملهوش مكان؟ أستاذة علم النفس بيروحوا فين، نلجأ لمين، حدث اهتمام بأولادنا من ذوي الاحتياجات بتخصيص أقسام خاصة بهم منذ تولي الرئيس السيسي الحكم بعدما كانوا يعاملوا كتجار مخدرات".

وتساءلت: "لماذا لا تهتم بهم وزارة التعليم العالي كما حدث من وزارة التعليم"، مؤكدة أن ابنها الذي يعاني من التوحد أقام عدة معارض تحت إشراف وزارة الثقافة.

وناشدت "عبدالرحمن" الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحل المشكلات التي تواجه ذوي القدرات الخاصة عند الالتحاق بالكليات كما تدخل ووفر لهم كافة الإمكانيات في المراحل التعليمية التابعة لوزارة التعليم.

وتواصل برنامج "على مسؤوليتي" مع وزارة التعليم العالي التي أكدت أنه لا يوجد مانع من دخول الطالب المصاب بالتوحد كلية الفنون الجميلة حال نجاحه في امتحان القدرات.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه لا يوجد أي مانع من التحاق الطالب المصاب بالتوحد بكلية الفنون الجميلة، عميد الكلية فقط قدم نصيحة بأن الدراسة ستكون صعبة.