الإبراشي: شخصيات لبنانية مؤثرة طلبت الظهور في البرنامج ورفضت

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن بعض الأسماء الكبرى ممن لهم تأثير فى الحياة السياسية اللبنانية طلبوا من برنامج "التاسعة"، إجراء لقاءات معهم، خلال تواجد البرنامج فى بيروت على مدى اليومين الماضيين، لتصوير حلقة خاصة عن أحداث انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أنه رفض ذلك تماماً.

وأوضح الإبراشي أنه حرص على أن تكون كافة لقاءات وتحقيقات البرنامج مع المواطنين الغاضبين على كافة الطبقة السياسية، مشيرًا إلى أن مصطلح الطبقة السياسية المتداول فى لبنان لا يعنى السلطة أو النظام أو الحكومة بل كل من يعمل فى الدائرة السياسية.

وتابع: "الطبقة السياسية تعنى الحكومة والأحزاب حتى المعارضة والزعامات الكبرى والشعب اللبنانى غاضب على هؤلاء ويطالب بطبقة جديدة بالكامل"، مؤكدًا أنه حرص على نقل تفاصيل وحجم الكارثة فى لبنان، ونقل ما يحدث للعالم، من خلال التليفزيون المصرى.