الإبراشي: نصف بيروت تحطمت وهناك 300 ألف مواطن في الشوارع الآن

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك 300 ألف لبناني في الشوارع الآن بعدما تحطمت منازلهم جراء تفجير مرفأ بيروت، موضحًا أن الانهيار لم يكن في البنايات فقط بل في النفوس أيضاً بسبب حجم الكارثة، مؤكدًا أن نصف العاصمة تحطم، والتفجير أشبه بقنبلة نووية.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه رصد حجم الغضب الذي عم اللبنانيين جراء ما حدث في البلاد، من كارثة كبرى، مشيراً إلى أن التظاهرات حدث بها إصابات جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار.

ووجه الإعلامي، الشكر لفريق العمل ببرنامج "التاسعة"، والتليفزيون المصري، نظراً للمعاناة التي تكبدوها جراء تصوير حلقتان من البرنامج في لبنان، للوقوف على أبعاد ما حدث.

وتابع: "سافرنا على وجه السرعة وكانت هناك تحاليل مطلوبة، فضلاً عن العقبات التي واجهتنا خلال التصوير، وحوصرنا في بعض مناطق المظاهرات في الأشرفية".