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محمود مسلم

برنامج التاسعة : حلقة استثنائية من موقع الإنفجار في بيروت

كتب:

الوطن
07:59 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
برنامج التاسعة

برنامج التاسعة

يقوم فريق العمل في برنامج التاسعة علي القناة الاولي المصرية بتقديم حلقة يوم السبت ٨ اغسطس من بيروت و من مكان الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية و الذي خلف دمارا شديدا و مات العشرات و اصيب الالاف من جرائه.

و قد اعلنت الهيئة الوطنية للاعلام و المتحدة للخدمات الاعلامية المسئولة عن تطوير المحتوي في برنامج التاسعة ان حلقة يوم السبت ستغطي الاجواء المختلفة بعد الانفجار كما ستلقي الضوء علي المساعدات المصرية للشعب اللبناني الشقيق و سيقدم الاعلامي وائل الابراشي عدد من اللقاءات من بيروت في هذا الإطار

و صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية ان برنامج التاسعة هو احد نتائج اتفاق التطوير للقناة الاولي المصرية و الفضائية في اطار البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة الاستاذ حسين زين و المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي. و لذا هناك حرص دائم علي تقديم خدمات مميزة للجمهور المصري و العربي من خلال تلك النافذة الهامة للاعلام المصري

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