المشرف على التنسيق: دخول المعامل بالكمامة.. وموظفون لمساعدة الطلبة

أكد سيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، أن المعامل بالجامعات الحكومية تستقبل الطلبة لإجراء عملية التنسيق لمن لم يتمكن من عمل التنسيق من منزله.

وأضاف عطا خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لن يسمح بدخول الطلاب وذويهم لمعامل التنسيق بدون ارتداء الكمامة، لافتًا إلى أن المعامل بها موظفون متخصصون لمساعدة الطلاب في كتابة رغباتهم.

وأشار "عطا" إلى أن أول 1500 طالب في الثانوية العامة معفيون من مسألة التوزيع الجغرافي ويمكنهم الالتحاق بأي كلية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح عطا أن الوزارة تتعامل مع الكيانات الوهمية عن طريق تسيير لجنة الضبطية القضائية لضبط الكيان الوهمي وعمل تقرير حوله ورفعه لوزير التعليم العالي ثم إصدار قرار بغلق الكيان الوهمي بالتنسيق مع المحافظة وإبلاغ النيابة العامة حال وجود مخالفات قانونية، مشددًا على أن هذه الكيانات تزيد بشدة في فترة التنسيق.