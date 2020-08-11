698 لجنة تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج

تستعد اللجان الانتخابية البالغ عددها 698 مقرا انتخابيا و794 لجنة فرعية بمحافظة سوهاج، لاستقبال 3 ملايين و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتسلمت قوات التأمين اللجان الانتخابية، مساء أمس، من أجهزة الحكم المحلي بعد أن تم التأكد من تعقيم اللجان وتطهيرها وتجهيزها بالشكل المطلوب.

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، لمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الانتخابات.

وقال المحافظ، إن المقار الانتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرا إلى تجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة، والتطهير بمحيط اللجان قبل وبعد انتهاء اليوم الانتخابي.

وأشار الفقي، إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر محافظ سوهاج، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.