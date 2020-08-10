نائب محافظ سوهاج يتفقد المراكز التكنولوجية وإدارات خدمة المواطنين

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ترافقه الدكتورة شيماء أحمد مسؤول تحسين الخدمات، والمهندس أحمد وهبة أخصائي التخطيط والمتابعة بالمكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر، المراكز التكنولوجية وإدارات خدمة المواطنين بمركزي البلينا ودار السلام، بحضور لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، وعبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام.

وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن تلك الزيارة تأتي لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، حيث يتم سداد نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة، وفقا للمساحة المحددة.

ووجه القاضي، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح، وتحصيل الرسوم، مؤكدا ضرورة التسهيل على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، والعمل على تذليل كافة العقبات.

كما تفقد نائب محافظ سوهاج ومرافقوه إدارات خدمة المواطنين بالبلينا ودار السلام، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات الأداء، موجها بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، لافتا إلى العمل على توفير كافة الاحتياجات التى تساعد تلك الإدارات في القيام بدورها على أكمل وجه، والمساهمة في الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين .