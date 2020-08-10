رئيس جامعة سوهاج يحث المواطنين على المشاركة في التصويت بالانتخابات

دعا الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري والطلاب وجميع المواطنين، إلى ضرورة المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق بعد ساعات قليلة خلال يومي 11 و12 من أغسطس الجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وامناء الجامعة المساعدين، ومديري العموم.

وأكد "عزيز" أهمية المشاركة بكثافة في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ لترسيخ قواعد الديمقراطية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي من شأنه إثراء الحياة النيابية واستكمالها لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار داخل البلاد، وأشار إلى أن المشاركة في التصويت بالانتخابات يعد واجب وطني على كل مواطن لممارسه حقه الدستوري.

وطالب مديري الإدارات بنشر التوعية بين العاملين بأهمية الخروج للتصويت بالانتخابات مع توفير كافة التسهيلات والإمكانيات اللازمة، وذلك بما لايخل بأداء المهام اليومية.

وقال الدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان جودة الهيكل الإداري، إن الاجتماع تضمن مناقشة بعض المشكلات والمعوقات الخاصة بالعمل داخل الإدارات وإيجاد الحلول لها، إلى جانب بحث آليات استقرار العمل خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.