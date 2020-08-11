انتشار أمني أمام لجان كفر الشيخ الانتخابية قبل بدء التصويت 

تشهد لجان كفر الشيخ الانتخابية تكثيفاً أمنياً وذلك لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستنطلق بعد قليل.

وقال مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ، إن مدير الأمن اللواء خالد العزب، شدد على تنفيذ خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية، وتفعيل إجراءات تفعيل القانون والسيطرة الشوارع المؤدية إلى مقرات اللجان، حيث سيجرى توفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين الانتخابات.

وأضاف المصدر لـ" الوطن"، أنه سيجرى الدفع بتشكيلات أمنية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الخدمات الأمنية في نطاق المقار الانتخابية، فضلاَ عن تكثيف الدوريات الأمنية، وتكثيف القوات بالأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الخارجين عن القانون، بالإضافة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظة.

كما جرى وضع خدمات من الشرطة النظامية ورجال المباحث والمفرقعات أمام اللجان، فضلا عن التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتضمنت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة، تمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية وتواجد الشرطة النسائية بالجان والمرور عليها وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمرضى، وتوفير كافة سبل الراحة لتوصليهم للجان.

وينطلق التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، بعد قليل حيث يخوض 20 مرشحاً ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية، وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.