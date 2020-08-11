رفع درجة الاستعداد في مستشفيات الشرقية تزامنا مع بدء انتخابات "الشيوخ"

تشهد المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية اليوم، رفع درجة الاستعداد تزامنا مع بدء انتخابات مجلس الشيوخ للتعامل مع أي حالات طارئة.

ومن المقرر أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها، أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة، اليوم، للتصويت في اليوم الأول، في انتخابات الشيوخ التي تجري اليوم وغدا.

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه تم التأكيد على تواجد مدير المنشأة، ومن ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه، والصرف، والكهرباء، والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها، ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، وتكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير المستشفيات، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل لتوفير المخزون الاستراتيجي منها بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية.

وأضاف أنه تم التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على مديرة الصيدلة، والتموين الدوائي، بوضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي، لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة الانتخابات، والتأكيد على مسؤولة بنوك الدم بتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، مع موافاة المديرية بالمخزون الموجود، واي نواقص.

وأشار إلى توافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال تلك الفترة، مع إنعقاد غرفة الأزمات والكوارث علي مدار الساعة برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية السادة مديري العموم "العلاجي، الوقائي، الصيدلة، الأسنان، المتوطنة، الشئون المالية والإدارية".

يشار إلى أن عدد الناخبين في الشرقية 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركزا انتخابيا يتسع لـ 1163 لجنة فرعية.