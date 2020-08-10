محافظ الشرقية: غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات الشيوخ

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تستعد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا، مؤكدا أنه يجري اتباع جميع الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان.

وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن الغرفة سترصد أي مشكلة تعكر صفو الانتخابات من أجل حلها.

وأشار إلى أنه سيجري توفير الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "لدينا 969 مركزا انتخابيا 1163 لجنة فرعية وعدد الناخبين يتخطى الـ 4 ملايين ناخب".

وتابع: "نأمل في مرور العملية الانتخابية في أبهى صورة، وعلى المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ".