"صحة الشرقية": توصيل العلاج للمرضى غير القادرين حتى منازلهم

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية: إن الخدمة الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية مستمرة بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، مع توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين بكل مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج اللازم علي 1037 مريضًا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المواطنين الذين قدمت لهم الخدمة الطبية وصرف علاج الأمراض المزمنة إلى 24125 مواطنًا حتى الآن، إضافة إلى إصدار قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.

وأوضح مسعود، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عامًا فأكثر، وتأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن.

وأشار إلى أن أماكن العمل بالمبادرة حُددت بدقة؛ حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، إضافة إلى العيادات المتنقلة، وسيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضى غير القادرين حتى منازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيي الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.