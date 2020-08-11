انتشار سيارات إسعاف في محيط لجان انتخابات الشيوخ بالشرقية

انتشرت سيارات إسعاف، اليوم، في محيط لجان انتخابات الشيوخ في اليوم الأول من إجراء الانتخابات في 13 دائرة بمحافظة الشرقية؛ لتأمين الانتخابات، والتعامل مع أي إصابات فور حدوثها.

ومن المقرر، أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها، أمام المواطنين في تمام التاسعة، اليوم، للتصويت في اليوم الأول، في انتخابات الشيوخ التي تجري اليوم وغدا.

يشار إلى أن عدد الناخبين في الشرقية 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركزا انتخابيا يتسع لـ 1163 لجنة فرعية.