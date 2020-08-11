انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان انتخابات الشيوخ بالقاهرة والجيزة

انتظمت الخدمات الأمنية أمام اللجان الانتخابية، بالقاهرة والجيزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث انتشر ضباط وأفراد ومجندي وزارة الداخلية، وفقا للخطة الأمنية الموضوعة، تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمام اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، كما بدأ تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية، لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية.

وشددت أجهزة الوزارة، إجراءات تأمين المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، ودفعت بقوات التدخل والإنتشار السريع، المدعومة بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وترتكز خطة الوزارة، على ترسيخ دعائم الأمن، وتحقيق الإنضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية.

وأصدر وزير الداخلية، أوامره، بالتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إلى رجال الشرطة، بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.