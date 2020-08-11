غرف عمليات لمتابعة سير انتخابات "الشيوخ" وتلقي الشكاوى بكفر الشيخ

شكلت محافظة كفر الشيخ، غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم مندوبين عن القوات المسلحة والشرطة والوحدات المحلية، لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ، فضلا عن تشكيل غرف فرعية بمجالس المدن، لمتابعة العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال محافظ الاقليم، إنّ غرفة العمليات الرئيسية جرى ربطها بغرف محكمة كفر الشيخ الإبتدائية ومديرية الأمن، إضافة الى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لمتابعة كل ما يُجرى اثناء العملية الانتخابية، وتلقي شكاوى المواطنين، كما جرى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتجهيز مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين وكبار السن.

وأضاف المحافظ، أنّه جرى تجهيز سرادقات كبيرة، وتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي بالتنسيق مع الشؤون الصحية، وتكليف عدد من العاملين بالوحدات المحلية، للمتابعة المستمرة للجان والإبلاغ عن أي أحداث غير عادية بالمقار الانتخابية.