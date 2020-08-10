استشاري مناعة يوضح الإجراءات الوقائية أثناء العملية الانتخابية

طالب الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء فى جميع محافظات مصر.

وتابع "الحداد"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن": على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعى، ويجب أن يكون بين الناخب والآخر مسافة متر على الأقل، إضافة إلى ضرورة إرتداء الكمامات واستخدام الكحول قبل اجراء العملية الانتخابية وبعدها، فضلًا عن استخدام الجوانتى البلاستيك الشفاف أثناء العملية الانتخابية ثم بعد ذلك القائه فى سلة المهلات.

وأضاف: من الضرورى الحرص على عدم التصافح والبعد عن القبلات والأحضان والتزاحم، ومن ينتهي من التصويت عليه مغادرة اللجنة فورًا تاركًا الطريق أمام غيره؛ قائلًا: "نراهن على وعى المواطن فى الحفاظ على العملية الانتخابية ومساعدة الدولة".

ووضعت وزارة الصحة والسكان خطة التأمين الطبي لإنتخابات مجلس الشيوخ في إطار حرص الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن الخطة تشمل الدفع بـ 2858 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.

وأضافت أن الخطة تشمل أيضًا رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، لافتًا إلى منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات خاصة أقسام الطوارئ، والحروق، والسموم، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.