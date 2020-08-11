البابا يستقبل اللجنة الإدارية لكنيسة العذراء أرض الجولف

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، اللجنة الإدارية لكنيسة السيدة العذراء أرض الجولف.

كان البابا أصدر قرارا بابويا بتشكيل لجنة إدارة كنيسة العذراء بأرض الجولف، ونص القرار الذي حمل رقم 3 لسنة 2020 على أن تشكل لجنة إدارة كنيسة العذراء بأرض الجولف من: "القس بيشوي إدوار أمين، ألفونس بسماتيك فرج، الدكتور أشرف صبحي أدولف، أكمل شوقي كامل".

وتضمن القرار البابوي، أن لهذه اللجنة الحق في إدارة كل أنشطة الكنيسة والإشراف المالي والإداري والكنسي عليها واتخاذ كل القرارات المطلوبة مع تقديم تقرير شهري عن أعمالها، على أن يكون طارق زكري سدره، مستشارًا لهذه اللجنة. وذلك حتى إشعار آخر.