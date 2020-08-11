توافد الناخبين على لجان دمياط للإدلاء بأصواتهم في الشيوخ

بدأت اللجان الانتخابية في محافظة دمياط استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وكانت منال عوض محافظ دمياط، أعلنت عقد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة العملية الانتخابية على مدار يومي التصويت، مشيرة إلى أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وخاصة كبار السن ومتحدي الإعاقة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت تكاتف الجهود بين كافة الجهات للخروج بالعملية الإنتخابية بصورة مشرفة.

ودعت عوض، كافة المواطنين إلى النزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع أبناء مصر لاستكمال مسيرة التنمية.

جدير بالذكرأن الكتلة التصويتية بمحافظة دمياط تقدر بنحو مليون و 40 ألف و 480 ناخبا سيدلون بأصواتهم بعدد 251 لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.