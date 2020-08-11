محافظ أسوان يتابع انتخابات الشيوخ ويطالب الأهالي بالمشاركة الإيجابية

يتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من غرفة عمليات المحافظة انطلاق سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، والتي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم، كما سيتفقد عطية في الـ10 صباحا اللجان الانتخابية داخل مدينة أسوان وسيبدأ بلجنة مدرسة العقاد الثانوية.

وفي تصريحاته الصحفية، طالب عطية الأهالي بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء، والحرص على الإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذي سيمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة.

وطمأن محافظ أسوان الناخبين بأنه تم توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بسهولة تامة، وأنه تم تجهيز 255 لجنة فرعية واللجنة العامة، حيث روعي وضع جميع اللجان في الدور الأرضي لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فرديين هم مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبدالحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي".

وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.