تشكيل فرق من الشباب لتنسيق الناخبين أمام لجان جنوب سيناء

قامت جميع الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بتعقيم وتطهير اللجان الانتخابية، ووضع علامات استرشادية، للتباعد الاجتماعي بين الناخبين، قبل فتح صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم تشكيل فرق من الشباب، لتنسيق الناخبين ومساعدتهم حتى لا يحدث تكدس، في إطار مجابهة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، أنه تم توافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية داخل اللجان، وهناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية من كهرباء ومياه وسنترال ونظافة وتعقيم، كما جرى تجهيز أماكن ومظلات للانتظار، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن، والعمل على تيسير كل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى تمركز 18 سيارة إسعاف مجهزة على اعلى مستوى في محيط اللجان الانتخابية، و15 فريق طبي بواقع فريق بكل لجنة، وكل فريق يضم طبيب وأطقم تمريض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تعقيم جميع اللجان قبل توافد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافس بين خمس مرشحين، وعدد أصوات الناخبين بها يصل إلى 89747 ناخبا وناخبة، موزعين على 15 مقرا انتخابيا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.