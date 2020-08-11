35 جمعية حقوقية تشارك في انتخابات الشيوخ لرصد التجاوزات

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أكثر من 35 جمعية ومؤسسة من الجمعيات ذات الطبيعة الحقوقية تشارك في متابعة العملية الانتخابية، لافتا إلى أنهم سيكونوا منتشرين خلال يومي الانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية، وإبداء ملاحظاتهم على سير العملية الانتخابية والصمت الانتخابي، ومدى نزاهة الانتخابات ورصد أي تجاوزات، وعدم وجود رشاوى وإرسال تقريرها للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء الانتخابات، لافتا إلى أن الجمعيات التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات عليها تقديم طلب يقدم لوزارة التضامن ويرفع للوطنية للانتخابات، التي تعطي التصريح.

وأضاف عبدالقوى لـ"الوطن"، أن اتحاد الجمعيات الأهلية قام خلال الفترة الماضية بالتوعية وإطلاق مبادرة "انزل شارك مصر الآن"، لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات وعدم الالتفات إلى دعاوى المقاطعة والسلبية لأنه حق دستوري، وواجب وطني على كل مواطن، مشيرا إلى أنه تم عمل مجموعة من المؤتمرات، وتم عمل كتيب بعنوان "انزل شارك مصر الآن"، إلى جانب الموتمرات التي نظمها مع الاتحاد العام على مستوى الجمهورية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.