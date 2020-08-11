سفير مصر بالإمارات: لمست حرص الجالية على المشاركة في الانتخابات

أكد السفير شريف البديوي سفير مصر في الإمارات العربية المتحدة أن السفارة تواصلت مع أبناء الجالية لشرح نظام الانتخابات وتوعيته بأهمية التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على أوراق التصويت.

وقال البديوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن السفارة نصحت الجالية المصرية بضرورة المشاركة في الحق الدستوري في هذه الانتخابات لممثلي الشعب في مجلس الشيوخ، موضحًا أنه لمس وجود رغبة كبيرة لدى الجالية المصرية بالإمارات للمشاركة في هذا الاستحقاق.

وأوضح أنه تم التواصل المباشر مع عدد كبير من أبناء الجالية وتمت الإجابة عن كافة الاستفسارات، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع مكاتب البريد للعمل على سرعة توصيل مظاريف التصويت للسفارة خلال الفترة المحددة حتى مساء يوم الأربعاء.

ولفت إلى أن اللجنة المشكلة بالسفارة ستباشر الفرز بعد مساء الأربعاء بنظام الفردي والقوائم وسيتم تسجيل ذلك على النظام الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.