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الجالية المصرية بالسعودية: من الأفضل تحويل الانتخابات إلكترونيا

كتب:

محمد عزالدين
08:32 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال أحمد زكي، نائب رئيس الجالية المصرية في السعودية، إن هناك بعض المعوقات واجهت الجالية خلال تصويتها بانتخابات مجلس الشيوخ، إذ إن فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي بدأت من 25 لـ 31 يوليو كانت فترة قصيرة جدا.

وأضاف "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك مشكلة أخرى وهي إجراء الانتخاب يوم الأحد، إذ إن جميع مكاتب البريد في أوروبا تكون مغلقة في هذا اليوم، علاوة على أن هناك مكاتب في بعض الدول أغلقت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه كان من الأفضل جعل كل مراحل التصويت إلكترونيا، بدلًا من اقتصار ذلك على الحصول على الرقم الكودي فقط، كما أن هناك بعض الأشخاص ليس لديهم ماكينات لطبع البطاقات، موضحا أن إرسال المظاريف للبريد يكلف المواطن 75 ريالًا، مُطالبا المعنيين بتلافي هذه الملاحظات في الاستحقاقات المقبلة.      

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