توافد أهالي البدرشين على التصويت.. واللجان توفر كراسي متحركة وشمسيات

حرص أهالي مدينتي البدرشين والعياط بالجيزة على التوافد مبكرا أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، وسط حراسات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة، لتسهيل عملية التصويت على الانتخابات.

ووفرت اللجان بدائرة الجيزة، كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدين في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، جرى توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلي لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.