توفير "مظلات وكراسي متحركة" لراحة الناخبين في "الشيوخ" ببني سويف

فتحت 532 لجنة انتخابية بمحافظة بني سويف، داخل 481 مقرا انتخابيا، في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين، في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تصدر كبار السن المشهد منذ بدء التصويت.

ووفرت محافظة بني سويف، مظلات بداخلها عدد من الكراسي، أمام 481 مقرا انتخابيا بمراكز المحافظة المختلفة، لوقاية المواطنين من حرارة الشمس.

كما تضمنت اللجان توفير كراسي متحركة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، مع تكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

كما شملت الاستعدادت توفير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بجميع اللجان الانتخابية والمقرات، للحفاظ على صحة وسلامة كافة المشاركين في العملية الانتخابية، من ناخبين ومشرفين على الانتخابات والقائمين على أعمال التأمين، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.