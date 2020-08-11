نشر 21 سيارة إسعاف و24 مراقبا صحيا بمحيط اللجان بشمال سيناء

توافد الناخبون على مقار اللجان الانتخابية فى شمال سيناء، وسط إجراءات احترازية للوقاي من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين علي المقعد الفردي ومرشح وحيد علي مقعد القائمة.

ودعا المحافظ المواطنين للمشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى مواقف أبناء سيناء الوطنية في الاستحقاقات السابقة لدعم الدولة، وتحقيقا للديمقراطية، مضيفصا "نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

من جانبه، أكد الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، حيث تم إلغاء إجازات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.

وأشار "شوكة" إلي مشاركة 16 ممرضًا و24 مراقبًا صحيًا في اللجان الانتخابية، للتأكد من التزام الناخبين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم الزحام أمام اللجان.

وقال الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، إنه تم تأمين لجان الانتخابات بـ21 سيارة إسعاف، من بينها 13 سيارة بالعريش، و3 ببئر العبد، و3 أخرى بمنطقة وسط سيناء، وسيارتين بالشيخ زويد.

أشار عامر إلي أن كل سيارة من سيارات الإسعاف المتمركزة أمام اللجان تضم سائق ومسعفين، بجانب كرسي متحرك لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلي اللجان الانتخابية.