صور.. انتظام عملية الاقتراع داخل لجان الغربية

انتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.

وشهدت العملية الانتخابية، بدء توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.

جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية، في 804 لجان موزعة داخل 694 مقرا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألف، و350 مواطنا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي يتنافس فيها 29 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.