هدوء أمام لجان كفر الشيخ في الساعات الأولى لبدء التصويت

شهدت لجان كفر الشيخ الانتخابية، هدوءً في الساعة الأولى لبدء عملية التصويت، وشهدت بعض لجان المحافظة عدم تواجد الكثيرين امامها لإدلاء بأصواتهم، فيما انتظمت جميع اللجان في فتح أبوابها أمام الناخبين، وقال مصدر داخل غرفة عمليات المحافظة، إن جميع القضاة فتحوا اللجان في الموعد باستثناء تأخير عدد قليل، وجرى انتظام اللجان وعملية التصويت.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في أول أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخباً، وتضم المحافظة لجنة عامة و585مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وانطلق التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يخوض 20 مرشحاً ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية، بينما هناك 3 مرشحين ضمن القائمة الوطنية الموحدة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.