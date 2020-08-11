بدء التصويت بلجنة مدرسة الظاهر الثانوية في الشرابية بعد تأخير 35 دقيقة

عقب تأخر فتح باب لجنة مدرسة الظاهر الثانوية العسكرية بنين، بمنطقة الشرابية، لنحو 35 دقيقة، بدأت عملية الاقتراع، منذ قليل، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تنظيم من جانب أفراد الأمن، على أن يكون الدخول بشكل فردي حرصا على منع التجمع داخل اللجنة تفاديا للاصابة بفيروس كورونا.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

وينتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.