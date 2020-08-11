إقبال من الناخبين على التصويت في لجنة الأندلس بالوايلي

شهدت لجنة مدرسة الأندلس للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، إقبالاً من الناخبين، وترأست اللجنة المستشارة غادة السباعي .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اللجنة 6481 ناخبا من السيدات والرجال.

ومن المتوقع أن يصوت في اللجنة قداسة البابا توضراوس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتم وضع لافتات بمحيط اللجنة، تطالب بالحرص على الالتزام بإجراءات السلامة الصحية مثل ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين والوقوف على مسافات.