محافظ البحيرة: ننسق لتسهيل انتخابات الشيوخ اليوم

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بالبحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان إيذانا ببدء فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وتوافد على لجان الانتخاب عشرات من المواطنين، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم، وجرى اتباع الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لـ"الوطن"، إنّ هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.

يذكر أنّ الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية (711) وعدد اللجان العامة (18) وعدد اللجان الفرعية (923).