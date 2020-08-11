بـ" جلباب وكمامة".. مواطن يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ": واجب وطني

"شاركت اليوم في التصويت لأداء واجبي الوطني وممارسة حقي الدستوري والقانوني"، حرص على عبد السلام، أحد الناخبين من كبار السن على الإدلاء بصوته في لجنة العاصمة بكفر الشيخ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

"حرصت على الاختيار الصحيح لمن يمثلني، آملاً أن يكونوا على قدر المسؤولية التي سيوليها لهم الشعب"، فنحن نحتاج لسن الكثير من القوانين وتغير البعض والمشاركة في التشريعات".

حرص أحد الناخبين على الادلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في الساعات الأولى من انطلاق ماراثون الانتخابات في 585لجنة انتخابية، مؤكدا على انه حرص على التصويت انطلاقاً من واجبه الوطني، واختار 3مرشحين بنظام الفردي وصوت على القائمة الواحدة .

أضاف،" مجلس الشيوخ له أهمية كبرى، من حث إقرار التشريعات التي نحتاجها، ودوره مهم خلال الفترة المقبلة وخاصة مع اكتمال مؤسسات الدولة، وانا حرصت على التصويت من أجل أولادي وأحفادي "، مطالباً المواطنين بالنزول للادلاء باصواتهم في الانتخابات:" انزل وشارك مستني ايه، انزل علشان مترجعش تقول هما النواب علموللنا ايه".

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في أول أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخباً، وتضم المحافظة لجنة عامة و585مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وانطلق التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يخوض 20 مرشحاً ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية، بينما هناك 3 مرشحين ضمن القائمة الوطنية الموحدة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات .