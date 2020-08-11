بوابات التعقيم لا تعمل داخل لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي ببولاق الدكرور

حتى الآن تتوقف بوابات التعقيم الخاصة بالناخبين عن العمل في حين برر العاملون بالمدرسة ذلك لعدم وجود سائل تعقيم، مشيرين إلى ارتفاع سعره الذي قد يصل إلى 400 جنيه هو سبب عدم تشغيل البوابات، بحسب أحد العاملين في مدرسة رفاعة الطهطاوي بمنطقة بولاق الدكرور.

وكانت قد تأخرت لجان مدرسة رفاعة الطهطاوي بمنطقة بولاق الدكرور عن فتح أبواب اللجان أكثر من نصف ساعة ما أدى إلى استياء المواطنين.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.