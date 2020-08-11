الكمامات وزجاجات الكحول ترافق الناخبين في لجان القليوبية

حرص الناخبون فى لجان الاقتراع بمحافظة القليوبية على ارتداء الكمامات وحمل زجاجات الكحول المطهر في أيديهم، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

فيما وقف بعض الشباب أمام اللجان لتوزيع الكمامات لمن يريد من الناخبين، وقام آخرون برش الكحول والمطهرات.

وأنهت محافظة القليوبية استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق تطبيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين، والتزام الجميع بارتداء الكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت المحافظة، فى بيان لها، تواجد طبيب وممرضة بكل لجنة وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.

واستعدت القليوبية بتجهيز 532 مركزًا انتخابيًا و689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.