"العائلات والخبرة" كلمة السر في مارثون "انتخابات الشيوخ" بالقليوبية

انطلقت حملات طرق الأبواب في محافظة القليوبية، تزامنا مع بدء فترة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث يتنافس على المقاعد الفردية الـ6 للمحافظة، 60 مرشحا بعد استبعاد 3 بسبب عدم استكمال الأوراق والتخلف عن التجنيد وتنازل آخر

في السياق ذاته، شهدت مدينة طوخ تحركات مكثفة ومبكرة لمرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن، الكاتب الصحفي أبوسريع أبوسريع إمام، رقم 6 رمز الصاروخ، والذي استهل حملته الانتخابية بجولات طرق الأبواب بقرية كفر منصورة مسقط رأسه بحضور مرشح الائتلاف مصطفى النفيلي والدكتور جمال حجاج أمين حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، والكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات.

كما التقي أبو سريع إمام مرشح مجلس الشيوخ ضمن قائمة ائتلاف الأحزاب الوطنية، بكبار عائلات مدينة طوخ وبعض القرى التابعة لها حيث أعلن الحضور الدعم الكامل والتأييد.

وعقد "أبو سريع" لقاء موسعا بساحة صبحي حامد كبير عائلات طوخ.

وتعد مدينة طوخ والقرى التابعة لها من أهم المدن السياسية في محافظة القليوبية، من حيث الكتلة التصويتية ولها تاثير كبير في ترجيح كفة مرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية في مجلس الشيوخ.

وفي القناطر أعلن مجلس الحكماء أعلن مجلس حكماء قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، دعم مرشح تحالف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن سمير البيومي، في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية لمحافظة القليوبية.

وشهدت الدائرة حملة لطرق الأبواب للمرشح البيومي في نطاق دائرة مركز القناطر الخيرية، حيث جرى استضافته في جلسة موسعة بساحة المهندس أحمد الروبي أمين حزب مستقبل وطن بعزبة الشيمي إحدى الوحدات الحزبية بقطاع الوحدة المحلية بأبو الغيط.

والتقى بيومي خلال الجلسة بأعضاء وهيئات مكتب مستقبل وطن، بأربع وحدات حزبية بالقطاع ولفيف من كبار عائلات أبو الغيط.

كما حضر اللقاء أيضا ممثلون عن مجلس حكماء القرية، وأعلن الجميع تأييده ودعمه للمهندس سمير البيومي ولحزب مستقبل وطن.

كما التقى البيومي أعضاء وهيئات مكتب حزب مستقبل بقرى شلقان وكفر سليم وعرب الحارث وكفر الحارث، وحضر اللقاء لفيف من كبار عائلات هذه القرى، وحيث أعلن الجميع تأييدهم له وحزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

يذكر أن البيومي هو رجل أعمال من مدينة القناطر الخيرية، يحظى بشعبية كبيرة بين أهل مدينته، لإسهامه في مشروعات خيرية لتشغيل الشباب، وخبرته الكبيرة في العمل السياسي.

وفي بنها أطلقت المرشحة دعاء سلام، عن حزب المؤتمر، حملة طرق أبواب بقرية الرمحلة، حيث التقت عددا من الأهالي لدعوتهم لمساندتها والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

فيما ترأس مجدي سابق أمين عام حزب حماة الوطن بالقليوبية، اجتماعا موسعا مع مرشحي الحزب بالقليوبية لوضع خطة أمانة القليوبية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بحضور المرشحين اللواء صلاح التهامي رئيس الهيئه العربية للتصنيع والمهندسة مروة غريب مدير شركه كهرباء قها وعمرو الزيني رجل أعمال. وجرى مناقشه خطة الأمانة، ووضع الخطوط العريضة لإدارة الحملات الانتخابية للمرشحين، بالتعاون مع حملة كل مرشح.