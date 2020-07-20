مستبعدان من انتخابات "الشيوخ" يتقدمان بطعنين للقضاء الإداري بالقليوبية

تقدم سمير بحيري، ومحمد إمام عبد العزيز، المستبعدان من الكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، بطعنين أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار اللجنة العليا للانتخابات، باستبعادهما من كشوف المرشحين بسبب تخلفهما عن التجنيد.

وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة يوم الأربعاء المقبل، للنظر في الطعون المقدمة من المرشحين لإعادة إدراج اسميهما ضمن كشوف المرشحين من عدمه.

في سياق آخر، تلقت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، تنازلًا من المرشح محمد أحمد علي الجعيدي رقم 25 بالكشوف المبدئية عن خوض الانتخابات دون إبداء أي أسباب.