بومبيو: سنرد على فرض الصين عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة سترد على فرض الصين عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين.

وفي تصريحات لمحطة "Newsmax TV" الأمريكية، قال بومبيو، معلقًا على الإجراءات العقابية الصينية: "أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستقوم بتقييمها وأنها سترد عليها وتساعد الحزب الشيوعي الصيني على إدراك أن عدم رد الرئيس الأمريكي على خطوات تتخذ ضد أمريكا أو الأمريكيين شيء غير وارد"، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

ولم يوضح الوزير طبيعة هذه الإجراءات الجوابية المحتملة، مكتفيًا بالقول إن ثمة "طيفًا واسعًا من التدابير" التي تنظر فيها الولايات المتحدة للرد على ما تصفه واشنطن بتصرفات بكين غير الودية.

وفرضت السلطات الصينية أمس الإثنين، عقوبات على 11 مسؤولًا أمريكيًا، ردًا على فرض وزارة الخزانة الأمريكية، في 7 أغسطس، عقوبات ضد 11 مسؤولًا من الصين القارية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، من بينهم رئيسة الإدارة، كاري لام.

ومن بين الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الصينية أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، هم ماركو روبيو (فلوريدا)، وتيد كروز (تكساس)، وجوش هولي (ميزوري)، وتوم كوتون (أركنساس)، ووايت تومي (بنسلفانيا)، وكذلك عضو الكونجرس كريس سميث، ومدير الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، كارل جيرشمان، والمدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، كينيث روت، ورئيس منظمة "فريدوم هاوس"، مايكل أبراموفيتز.