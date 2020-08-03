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محمود مسلم

بكين ترد على تصريحات بومبيو بشأن الشركات الإلكترونية الصينية

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وكالات
08:39 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

عبرت بكين، اليوم، عن معارضتها الشديدة لأي تصرفات أمريكية ضد الشركات الإلكترونية الصينية.

وقال وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين، خلال إفادة يومية، إن الصين تأمل في أن تكف الولايات المتحدة عن سياساتها التمييزية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

جاء ذلك ردًا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال فيها إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قريبا خطوات بحق شركات البرمجيات الصينية التي يعتبر البيت الأبيض أنها تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.

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