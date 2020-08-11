تأخر فتح لجنتين ربع ساعة في الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية على عدد من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية بمارثون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تلاحظ له تأخر فتح لجنتين لمدة ربع ساعة.

وفي لجان الانتخابات حرص المسؤولون على قياس درجة الحرارة للناخبين، والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجان للإدلاء بالصوت.

كما توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.