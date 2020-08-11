أب يصطحب بناته إلى لجنة التصويت بكمامات وتعقيم: عايزهم يتعودوا

هادئ دخل لجنة مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان بمنطقة بولاق الدكرور للإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ، برفقته 3 بنات ينظرن إلى ما يحيط بهن بشيء من الانبهار والرهبة وأسئلة كثيرة تدور برؤوسهن فلأول مرة يدخلن مدرسة لغير الدراسة، ولأول مرة بالنسبة لهن يكون الداخلون إلى المدارس من الكبار فقط.

اصطحبهم والدهم أحمد صلاح الدين الذي لم يتم عامه الأربعين إلى لجنته الانتخابية، للتصويت أمام أعينهم وليزرع بهم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، "عزمت منذ الإعلان عن موعد الانتخابات أن تشاركني بناتي في هذا العرس الديمقراطي، عايزهم يكون لهم رأي ودور فعال في خدمة المجتمع بعد كده، وعلشان يتعلموا المشاركة من دلوقتي".

الكمامات والتعقيم كانوا أساس تحركه مع بناته، يتجول بهن في المدرسة ويجيب عن أسئلتهن بهدوء، يعلمهن خطوات التصويت، ودور المحيطين بهن من قوات أمن وقضاة وموظفين.