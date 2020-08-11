انتخابات الشيوخ في كفرالشيخ بـ"الكحول والكمامة".. ومواطنون: بنحمي نفسنا

لم تمنع أزمة انتشار فيروس كورونا أهالي محافظة كفر الشيخ من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان المصري.

وشارك الناخبون بالمحافظة في عملية التصويت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

وحرص المواطنون بمحافظة كفر الشيخ، على ارتداء الكمامات وحمل زجاجات الكحول لتطهير أيديهم أثناء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين حرصهم على اتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة منعاً لنقل عدوى فيروس كورونا.

كما حرصت الوحدات المحلية المختلفة، على توفير "كمامات ومطهرات"، أمام اللجان الانتخابية، وذلك لمنحها لمن يحتاجها على أبواب اللجان.

وفي اللجنة الفرعية رقم 208 بقرية تيرة التابعة لمركز الحامول، حرص المستشار محمد واصف غازي، رئيس اللجنة، على ارتداء "الكمامة والقفاز"، حرصاً منه على اتباع الإجراءات الاحترازية، كما شهدت اللجنة دخول المواطنين بـ"الكمامات"، والمعقمات ، كما يجري تعقيم "القلم" المُستخدم في عملية التصويت.

وقال أحد المواطنين، إنه حرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية خوفاً من نقل أو الإصابة بعدوى كورونا: "بنحمي نفسنا، لازم الكل يبقى عنده وعي ويحمي نفسه وغيره أثناء عملية التصويت، إحنا عارفين إن الفيروس سريع الانتشار وبينتقل عن طريق الهواء وملامسة الأشياء، فلازم يكون لدينا وعي".

فيما أضاف مواطن آخر داخل لجنة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بكفر الشيخ، أنه حرص على تطبيق الإجراءات هو وأسرته أثناء التصويت: "أنا وزوجتي وابنى، أدلينا بأصواتنا، وحرصنا على اتباع الإجراءات وارتداء الكمامات وحمل زجاجات الكحول أثناء عملية التصويت".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.