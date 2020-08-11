"من أجل مصر" بدمياط يطلقون "انزل شارك" لحث المواطنين على التصويت

أطلق طلاب من أجل مصر مبادرة "انزل شارك من أجل مصر" بجامعة دمياط، حيث رفعوا بنرات بذلك داخل أسوار الجامعة لحث الناخبين وزملاؤهم من الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابية.

وكان قد دعا الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط منسوبي الجامعة للمشاركة الإيجابية في الانتخابية.

وأعلنت محافظ دمياط عقد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة العملية الانتخابية على مدار يومي التصويت، مشيرة إلى أنه تم التوجيه بتقديم كل التيسيرات للمواطنين وخاصة كبار السن ومتحدي الإعاقة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت تكاتف الجهود بين كل الجهات للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.