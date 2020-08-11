رئيس "تشريعية النواب" يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالدقي

أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة الانتخابات في المتحف الزراعي بالدقي.

وناشد أبو شقة، جموع الناخبين بالحصول على حقهم الدستوري في اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال المشاركة الإيجابية القوية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية وترسيخا للديقراطة، إذ إنّ إدلاء الناخب بصوته في اختيار نوابه هو النموذج الأمثل لها.

وطالب الناخبين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والحكومة، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار أبوشقة، إلى أنّ المشاركة تمثل عرسا ديمقراطيا لبناء الدولة المصرية الحديثة، وتستلزم تضافر الجهود والمشاركة الاجتماعية من الجميع لإنجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى أنّ من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي دون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقا لما نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، على أنّه "يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" .